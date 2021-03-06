"Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, eğlence mekanında yakalanan 64 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, eğlence mekanında yakalanan 64 kişiye ceza

06.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:46

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategorideki illerden biri olan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence mekanına giden 64 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategorideki illerden biri olan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence mekanına giden 64 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir eğlence mekanının açık olduğu ve Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, baskın yapılan mekandaki 65 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması" ve "sosyal mesafe" kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Denetlenen iş yerinin ise daha önce mühürlendiği ancak mührün bozulduğu tespit edildi. İş yeri sorumlusu Selami Y. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, eğlence mekanında yakalanan 64 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:54:16. #1.14#
title