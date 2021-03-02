"Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da eğlence mekanına giden 60 kişiye 243 bin lira ceza
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"Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da eğlence mekanına giden 60 kişiye 243 bin lira ceza

02.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki illerden olan Konya'da, tedbirleri ihlal edip eğlence mekanına giden 60 kişiye 243 bin lira ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki illerden olan Konya'da, tedbirleri ihlal edip eğlence mekanına giden 60 kişiye 243 bin lira ceza kesildi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi'nde bir eğlence mekanının açık olduğunu ve Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, eğlence mekanlarına yaptığı baskında, içerideki 60 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması" ile "sosyal mesafe" kuralını ihlalden 243 bin lira cezai işlem uyguladı.

Denetlenen iş yerinin sorumlusuna ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatılırken, zabıta ekiplerince iş yeri mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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