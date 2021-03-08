"Çok yüksek risk" kategorisindeki Aksaray'da "indirim kampanyası yapılmaması" kararı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da, salgınla mücadelede kapsamında, yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla market ve benzeri iş yerlerinde indirim kampanyalarının yapılmaması kararı alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da, salgınla mücadelede kapsamında, yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla market ve benzeri iş yerlerinde indirim kampanyalarının yapılmaması kararı alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, zincir marketler de dahil olmak üzere tüm market ve benzeri iş yerlerinin indirim ve damping adı altında yaptıkları kampanyaların, vatandaşların bir arada bulunarak yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla ikinci bir karara kadar yapılmamasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut