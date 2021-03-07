"Çok yüksek risk" kategorisindeki Aksaray'da cadde ve sokaklar boş kaldı
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"Çok yüksek risk" kategorisindeki Aksaray'da cadde ve sokaklar boş kaldı

07.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:49

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da, cadde ve meydanlar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da, cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kentte dün saat 21.00 itibarıyla başlayan ve yarın 05.00'te sona erecek, istisnalar dahi ortadan kaldırılarak uygulanan kısıtlamaya vatandaşların uyduğu görüldü.

Vatandaşlar sadece nöbetçi eczane ve hastane için evlerinden dışarıya çıkabiliyor.

Şehrin simgelerinden Ulu Cami ve çevresinde turistlerin dahi olmadığı görüldü.

Polis ekipleri de kentin çeşitli noktalardaki denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 4 Mart Perşembe günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan kentte alınacak tedbirlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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