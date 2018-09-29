Çok Yakında Bebek Yapmak İçin Cinsel İlişkiye Gerek Kalmayacak

Japon bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda, insan kan hücrelerinden yumurta hücresi geliştirdiler. Bu öalışma sonucunca çok yakında çocuk yapmak için cinsel ilişkiye girilmesine gerek kalmayacak.

Kadın hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Kyoto Üniversitesi'nde gerçekleşen ve fareler üzerinde yapılan çalışmanın detayları için şunları söyledi:

"YAPAY YUMURTALARIN İÇİNE ENJEKTE EDİLDİLER"

"Bu yeni çalışmada, insan kan hücreleri, vücuttaki her çeşit hücreye dönüşme potansiyeli olan kök hücreleri harekete geçirmek için kullanıldı. Bu hücreler sıçandan elde edilen embriyonik hücreler kullanılarak yapılmış küçük yapay yumurtalıkların içine enjekte edildiler."

"KISIRLIK İÇİN YENİ BİR UMUT"

"Bu metodla üretilen yumurtalar döllenmek için uygun olgunlukta değillerdi. Ama buna rağmen bu buluş, yaşayan ya da ölü akrabaların genetik materyeli kullanılarak bebek yapmanın kapısını aralamıştır. Aynı zamanda kısırlık olguları için de yeni bir umut kaynağı olmuştur."

"KİLOMETRE TAŞI NİTELİĞİNDE"

"Bilim insanlarının bundan sonraki amacı, insan sperm ve yumurta hücresini döllenebilecek kadar olgun halde oluşturabilmektir.Bu buluş sayesinde laboratuar ortamında akrabaların vücut doku ve kan hücrelerinden bebekler oluşturulabilecek. Japonların yaptığı şey, yapay sperm ve yumurta geliştirmenin kapısını açan kilometre taşı niteliğinde."

"İNSAN KAN HÜCRELERİ KULLANILDI"

"Aslında benzer çalışmalar 2006 yılından beri yapılıyor. O dönemlerde fare embriyonik hücrelerinin dışında yapay küçük yumurtalıklar oluşturulmuştu. Kök hücreleri bu yumurtalıkların içine koyuyor, kök hücrelere sinyal verilerek cinsel ilişki hücrelerine dönüşmesi sağlanıyordu. Yeni çalışmada ise, insan kan hücreleri kullanıldı. Bu çalışma tam anlamıyla sperm ya da yumurta oluşturmak anlamına gelmemekle beraber o amaca en çok yaklaştıran tek çalışmadır."

Ayrıca bu buluş sayesinde ciddi genetik hastalıklara da çözüm bulunabilecektir.