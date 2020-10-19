Çok Uzak Fazla Yakın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Çok Uzak Fazla Yakın konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak Çok Uzak Fazla Yakın filminin konusu merak ediliyor. Peki Çok Uzak Fazla Yakın filmi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Filmin konusu nedir? Çok Uzak Fazla Yakın oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarında akşam bazı zamanlar yerli ve yabancı sinema yayını yapılabiliyor. Bugün de bir başka yerli sinema ekranlara gelecek. Peki Çok Uzak Fazla Yakın konusu nedir, oyuncuları kimler? Çok Uzak Fazla Yakın ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün akşam yani 19 Ekim 2020 Pazartesi akşamı saat 22:30 'da Çok Uzak Fazla Yakın filmi Kanal D ekranlarına gelecek. Akşam saat 10:30'da bu filmi izleyebilirsiniz.

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN FİLMİ KONUSU NE?

Büyük bir aşk hikayesini konu alan film "Çok Uzak Fazla Yakın" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. İki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları büyük bir aşkı inişleri ve çıkışları ile ele alan, seyirciyi derin duygulara sürükleyecek olan bu filmi sakın kaçırmayın...

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik

Özgün Çoban

Servet Pandur

Kaan Yılmaz

Metin Coşkun