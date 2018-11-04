Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı-2018, Türkiye'nin ev sahipliğinde Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde Gölcük'te Deniz Harp Merkezi Komutanlığında icra edilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı-2018'in Türkiye'nin ev sahipliğinde Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde 5-9 Kasım tarihleri arasında Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Gölcük'te icra edileceği kaydedildi. Açıklamada, "Tatbikatın maksadı; çok uluslu olarak Deniz Güvenlik Harekatı kapsamında icra edilen alt görevleri icra etmek maksadıyla ulusal ve uluslararası kurumlar ile iş birliği usullerini tatbikat ortamında tesis ve icra etmektir. Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'na; ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Cibuti, Fas, Gürcistan, İngiltere, İspanya, Katar, Kuveyt, Nijerya, Pakistan, Romanya, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan ve Türkiye'den 32'si yabancı ve 55'i Türk olmak üzere toplam 87 temsilcinin katılım sağlaması planlanmaktadır" denildi. - ANKARA