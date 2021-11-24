Çok tartışılıyordu; fotoğraf zorunlu değil

Fahri Trafik Müfettişliği uygulaması 1996 yılındaki bir kanun ile yürürlüğe girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu mobil aplikasyon ve internet sitesi üzerinden fahri trafik müfettişleri tarafından kural ihlali yaptığı tespit edilen aracın plakası, modeli, rengi gibi özellikleri yazılarak, tutanak tutulabiliyor. Tutulan tutanak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne iletiliyor. Trafiğin akışı içerisinde görülen kural ihlalleri tutanakları, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün kontrolünün ardından trafik cezasına çevriliyor. Fahri Trafik Müfettişleri Derneği'nden alınan verilere göre, Türkiye genelinde 33 binin üzerinde fahri trafik müfettişi görev yapıyor. Bilinenin aksine fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileri yok. Sadece gördükleri kural ihlalleri hakkında tutanak tutmakla mükellefler.

" VEYA VİDEO ÇEKİMİ YASAK"

" ÇEKMELERİ ZORUNLU DEĞİL"

"BENCE FAHRİ MÜFETTİŞ UYGULAMASI YANLIŞ"

Trafikte otomobil kullanan Fatma Kudu "Kafalarına göre ceza yazıyorlar. Eğer yanlış yola girene yazılırsa doğru bir uygulama. Bana da ceza yazıldı, Üsküdar'da sapağa girerken kamera yoktu ama ceza yemişim. Niye yazdılar anlamadım, itiraz ettim, 'Yapmışsındır' dediler" diye konuştu. Servis şoförü İsmail Parmak "Ben kurallara uyuyorum, o yüzden bana kimse ceza yazmadı. Bu cezaları yanlış yazanlar var. Dürüst olanlar da var. Bence bu fahri trafik müfettişi uygulaması yanlış. Trafik polisi varken ne gerek var? O zaman polisleri kaldırın" dedi.