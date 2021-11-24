ÇOK TARTIŞILIYORDU; FOTOĞRAF ZORUNLU DEĞİL

FAHRİ trafik müfettişlerinin kestiği cezalar tartışma konusu oldu. Birçok kişi haksız yere ceza kesildiğini öne sürerek sosyal medyada şikayette bulundu. Ceza yiyen birçok kişi, fotoğraf veya görüntü olmamasını delil gösteriyor. Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz "Herhangi bir video veya fotoğraf çekimi yasak. Biz kolluk kuvveti değiliz. Tam tersine fotoğraf veya video çekmek kanunda verilen görevler içinde sayılmıyor. Son zamanlarda mahkemeler, fotoğraf olmadığından bu cezaların iptali yoluna gidiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var bununla ilgili 'Fahri trafik müfettişleri fotoğraf çekmek zorunda değildir' diye" dedi. Güleçyüz, Türkiye genelinde 33 binin üzerinde fahri trafik müfettişi bulunduğunu kaydetti

" VEYA VİDEO ÇEKİMİ YASAK"

" ÇEKMELERİ ZORUNLU DEĞİL"

"BENCE FAHRİ MÜFETTİŞ UYGULAMASI YANLIŞ"

Trafikte otomobil kullanan Fatma Kudu "Kafalarına göre ceza yazıyorlar. Eğer yanlış yola girene yazılırsa doğru bir uygulama. Bana da ceza yazıldı, Üsküdar'da sapağa girerken kamera yoktu ama ceza yemişim. Niye yazdılar anlamadım, itiraz ettim, 'Yapmışsındır' dediler" diye konuştu. Servis şoförü İsmail Parmak "Ben kurallara uyuyorum, o yüzden bana kimse ceza yazmadı. Bu cezaları yanlış yazanlar var. Dürüst olanlar da var. Bence bu fahri trafik müfettişi uygulaması yanlış. Trafik polisi varken ne gerek var? O zaman polisleri kaldırın" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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