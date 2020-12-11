Çok şiddetli kuraklık riskindeki Amasya'da yağmur duası yapıldı
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Çok şiddetli kuraklık riskindeki Amasya'da yağmur duası yapıldı

11.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:47
Çok şiddetli kuraklık riskindeki Amasya'da yağmur duası yapıldı

Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'da cuma namazında yağmur duası yapıldı.

Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'da cuma namazında yağmur duası yapıldı.

Sultan II. Bayezid Camisi'ndeki yağmur duasında uzun süredir yağış düşmediği hatırlatılarak özellikle ekinlerin ve hayvanların suya ihtiyacı olduğu dile getirilip rahmet temennisinde bulunuldu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve İl Müftüsü Durmuş Ayyaz'ın da katıldığı yağmur duasının ardından kurban kesildi. - AMASYA

Çok şiddetli kuraklık riskindeki Amasya'da yağmur duası yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:48:46. #1.14#
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