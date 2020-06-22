"Çok seviyorsanız patatesi kahvaltıda tüketin"
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"Çok seviyorsanız patatesi kahvaltıda tüketin"

Vücudun kahvaltıda aldığı enerjiyi gün içinde harcamasının önemine dikkat çeken Dr. Yegane Koulıeva Özcan "Kahvaltıda, eğer çok seviyorsanız, patates yiyerek gün boyu koşuşturmada aldığınız kaloriyi harcama şansınız çok daha yüksek. Elmayı ise sabahları tüketmek daha iyi.

22.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:37
Vücudun kahvaltıda aldığı enerjiyi gün içinde harcamasının önemine dikkat çeken Dr. Yegane Koulıeva Özcan "Kahvaltıda, eğer çok seviyorsanız, patates yiyerek gün boyu koşuşturmada aldığınız kaloriyi harcama şansınız çok daha yüksek. Elmayı ise sabahları tüketmek daha iyi. Akşamları yenen taze bir elma midenin asitliğini artırabilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Uzmanı Dr. Yegane Koulıeva Özcan, sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Özcan, ne yenildiğinden daha çok ne zaman tüketildiğinin önemine işaret ederek "Kilo vermek ve tüm günlük kalorileri harcamak için yiyecekleri gün boyunca ayarlamalıyız. Sabahları, yiyecek olarak yavaş ve hızlı karbonhidratları seçmek daha iyi. Çünkü çoğu hızlı karbonhidrat glikoz bakımından zengin ve kalorileri oldukça yüksek. Vücudun bu enerjiyi gün içinde harcaması önemli. Böylece yağa dönüşmez" dedi.

KAHVALTIDA FINDIK, MEYVE VEYA PATATES TERCİH EDİN

Dr. Özcan, şöyle devam etti: "Yavaş karbonhidratlar, aksine yavaş yavaş glikoz salgılar ve vücutta yağ olarak depolanmamasını, vücut tarafından emilmesini sağlar. Tahıllar, fındıklar, meyveler, kuru meyveler, tatlılar, patatesler kahvaltı için en uygun olanlar. Mesela patatesi, sabahları her zaman yemek daha iyi. Nişasta bakımından zengin, yüksek kalorili ve daha sonra kolayca yağa dönüşebilir. Kahvaltıda, eğer çok seviyorsanız, patates yiyerek gün boyu koşuşturmada aldığınız kaloriyi harcama şansınız çok daha yüksek. Elma ise mide ve bağırsakların işleyişinin iyileştirilmesine yardımcı olur, bu nedenle sabahları tüketmek daha iyi. Ancak akşamları yenen taze bir elma rahatsızlığa neden olabilir ve midenin asitliğini artırabilir."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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