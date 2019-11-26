Çok Sevilen Şarkının 2.Versiyonu Geldi!

26.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:30

Kınay Production etiketiyle yayınladığı , ''Ahu Gözleri '' şarkısını klibiyle taçlandıran başarılı rock sanatçısı, şarkısının bu versiyonunu dinleyenlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Taksim'de halkın arasında klibini tamamlayan sanatçıklibinin yönetmenliğini kendisi üstlendi.

Müzik çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiren Aydemir ,aynı zamanda grubu olan ' 'Moda'' ile ssahne çalışmalarına devam ediyor.Henüz yeni yeni ismini duyuran Moda sahnelerinde çok sevilen cover parçalarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

ŞARKILARDA HERKES KENDİNİ BULUYOR!

Şarkılarında hayatımdan özetler anlatıyorum diyen sanatçı,'' insanlar dinlediklerinde şarkılarımı hislerinin aynası olarak görüyor , o yüzden benim şarkılarım gerçek '' diyerek sözlerini tamamladı. Sözü ve bestesi kendisine ait olan birçok parçayı dinleyenlerle buluşturmak için sabırsızlanan sanatçı, çok yakında eğlenceli bir şarkıyla hislerini anlatacak!