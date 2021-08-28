Çok sevdiği polisler, doğum gününde yalnız bırakmadı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden, polisleri çok seven minik çocuğa doğum günü sürprizi.Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Aras Güney isimli çocuğun polis sevgisini duyan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri ve Toplum Destekli Polis Ekipleri küçük çocuğa bir...