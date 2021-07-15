Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
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Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolunda tırın çarptığı eski Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Cengiz Anaç hayatını kaybetti.

Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolunda tırın çarptığı eski Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Cengiz Anaç hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Anaç'ın bisiklet kullanmayı çok sevdiği öğrenildi.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolu Eşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 41 ABA 016 plakalı tır, aynı istikamette arkadaşları ile birlikte bisikletiyle seyir halinde olan Cengiz Anaç'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Anaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Anaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Anaç'ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cengiz Anaç'tan geriye çok sevdiği bisikleti ile çekilmiş fotoğrafları ve görüntüleri kaldı. Bir dönem Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanlığı da yapan Anaç'ın her sabah bisikleti ile spor yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti - Haberler
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