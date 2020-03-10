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Nevşehir, Güncel

Çok sayıda ülkeden belediye başkanı bir araya geldi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı ile "Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi" yan etkinliği kapsamında çok sayıda ülkeden belediye başkanı Nevşehir'de buluştu.

10.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:37
Çok sayıda ülkeden belediye başkanı bir araya geldi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı ile "Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi" yan etkinliği kapsamında çok sayıda ülkeden belediye başkanı Nevşehir'de buluştu.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Batı Asya'daki çeşitli ülkelerden 100'e yakın belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisini bir araya getirdi.

Bu akşam basına kapalı gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Üyesi, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda belediye başkanını Nevşehir'de ve Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı görevine seçilmesinin ardından katıldığı ilk UCLG-MEWA toplantısında Sayman Yönetim Kurulu Üyesi görevinin yanında Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eşit Başkanlığı görevlerine getirildiğini anlatan Arı, Nevşehir ve Türkiye'yi böylesine önemli bir platformda temsil etmekten dolayı onur duyduğunu dile getirdi.

UCLG-MEWA çatısı altında yerel yönetimlerin karşılıklı iş birliği ve diyalogları güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirten Arı, "Ülkeler arasında var olan diyalogları, birliği, beraberliği, iş birliğini gerçekleştirmek için liderlerimiz, hükümetlerimiz nasıl gayret sarf ediyorsa bizim de UCLG-MEWA olarak temel maksadımız, yerel yönetimlerde bu iş birliğini tesis etmek ve ülkelerimizin birlik ve beraberliğini, iş birliğini güçlendirmek." dedi.

"Duygularımız sözlerden daha güçlüdür"

UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie de teşkilatın yapısı hakkında bilgi vererek, "Başkan Arı ile kentin geleceğine yönelik stratejik plan üzerine sohbet ettik. Bunu çok başarılı olarak gördüm. Bu çalışmalarında UCLG olarak Başkan Arı'nın arkasında olacağız. UCLG 146 ülkede temsilcisi olan dünyadaki en büyük ikinci kuruluştur. Öncelikli hedefimiz sürdürülebilir kalkınmadaki amaçları gerçekleştirmektir. Dil konusu aramızdaki engel olmayacak çünkü bizim duygularımız sözlerden daha güçlüdür." diye konuştu.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise oturumlarda, yerel yönetimlerin çeşitli sorun ve önerilerinin görüşüleceğini bildirdi.

Etkinlik sayesinde farklı ülkelerdeki yerel yöneticilerin tecrübe paylaşımı yaparak, kentlerin refah seviyesinin artmasında köprü olduğunu vurgulayan Duman, "Ülkemizdeki birçok şehir başka ülkelerdeki şehirlerle 'kardeş şehir' oluyor. Kardeş şehrin içini doldurmamız lazım. O kentteki üniversite ile karşı taraftaki üniversitelerin, turizmcileri ve ticaret erbabının bir araya gelmesi gerçek manada kardeşliğin tesisini sağlayacaktır. Bu bağlamda Türkiye Belediyeler Birliğinin çalışmaları var, bu konuyu ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Çeşitli oturumlarla sürecek etkinlik 12 Mart'ta sona erecek.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu üyelerinden ziyaretler

Saadie ve beraberindeki heyet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Vali Aktaş'a teşkilatın çalışmaları ile ilgili bilgi veren Saadie, kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ziyaretin anısına Saadie ve Vali Aktaş karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Saadiye ve beraberindekilerle NEVÜ yerleşkesinde bir araya gelen rektör Bağlı da üniversite-şehir iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çok sayıda ülkeden belediye başkanı bir araya geldi

Kaynak: AA

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Çok sayıda ülkeden belediye başkanı bir araya geldi

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