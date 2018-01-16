Çok Sayıda Tank ve Fırtına Obüs Topları Sıfır Noktasında

Afrin operasyonu öncesi batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ve fırtına obüs topları, Kilis- Hatay sınırına ulaştı. Batı ve doğu illerinden yola çıkan 50'den fazla tank, fırtına obüs topları Kilis-Hatay il sınırlarının bulunduğu sınır hattına ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında bir akaryakıt istasyonu yakınlarında toplanan tanklar ve fırtına obüs topları, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay sınırına ulaştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik bölgelere tank ve fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam edeceği bildirildi.

( Mehmet Ali Dağ/İHA)