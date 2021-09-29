Çok sayıda sülün doğaya salındı - Haberler
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Çok sayıda sülün doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Çok sayıda sülün doğaya salındı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Üretim İstasyonlarında yetiştirilen sülünler doğaya salındı.

Çok sayıda sülün doğaya salındı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Üretim İstasyonlarında yetiştirilen sülünler doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü, üretim istasyonlarında yetiştirilen sülünlerin doğa ile buluşma görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından paylaştı. Yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliğini sağlayan sülünlerin doğaya salınma görüntüleri dikkat çekti.

Çok sayıda sülün doğaya salındı

Çok sayıda sülün doğaya salındı

Çok sayıda sülün doğaya salındı

Çok sayıda sülün doğaya salındı
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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