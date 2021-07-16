Başkent polisi suçlulara geçit vermiyor
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Başkent polisi suçlulara geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent polisi suçlulara geçit vermiyor Başkentin Polatlı ilçesinde polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Başkent polisi suçlulara geçit vermiyor

ANKARA - Başkentin Polatlı ilçesinde polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Ankara'da Polatlı Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yol uygulamasında çete üyesi olduğu iddia edilen ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 kişi polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yol uygulaması yaptığı sırada H.A ve V.A isimli şahısları GBT sorgusu yapmak için durdurdu. Ekiplerin yaptığı sorgu sonrasında şahıslardan H. A. İsimli şahsın İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince Güveni kötüye Kullanma, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesince Vergi Usul Kanununa Muhalefet, İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesince Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince Tasarlayarak Öldürme suçlarından arandığı. V.A. isimli şahsın ise yapılan GBT sorgusunda İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak suçundan arandığı belirlendi.

Şahısların gerekli adli işlemleri için Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri öğrenildi.

Başkent polisi suçlulara geçit vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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