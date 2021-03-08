Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Rumkale turizme açılmak için gün sayıyor
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Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Rumkale turizme açılmak için gün sayıyor

08.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:16
Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Rumkale turizme açılmak için gün sayıyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından en görkemli 13 kale listesinde yer alan Rumkale'de restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından en görkemli 13 kale listesinde yer alan Rumkale'de restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan tarihi Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği bölgede, üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa harikası bir yerde bulunuyor.

Tarihte, Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan Rumkale, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından en görkemli 13 kale listesinde gösteriliyor.

Hristiyanlar tarafından da kutsal sayılan Rumkale'yi, Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın Roma döneminde mesken tuttuğu ve kayadan oyma bir odada İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor.

Kalenin duvarlarında ve kuzeyinde yer alan, 13'üncü yüzyılda Yakubi Azizi Barşavma'nın adına inşa ettirdiği manastırda Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restorasyon bittiğinde Rumkale'nin bölgenin en cazip merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Kale ve çevresinde hem restorasyon hem de çevre düzenlemesinin yapıldığını belirten Gül, "Rumkale'de bütüncül bir çalışma yapıyoruz. Öncelikle kalenin restorasyonu. Kalenin tekrar ayağa kaldırılmasıyla ilgili çok önemli mesafe kaydettik. Yaklaşık yüzde 75'i tamamlandı. Kalanı da bu sene içinde tamamlanacak." dedi.

- "Burası bizim en büyük hazinemizdir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise restorasyon çalışmasının bitmesinin ardından kalenin ziyarete açılacağını söyledi.

Bölge turizmi açısından Rumkale'nin çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Kalenin üzerinde büyük bir manastır var, inanç turizmi açısından bizim için bu çok önemli. Çünkü evrensel bir düşüncemiz var. Dünya barışı için çok önemli." dedi.

Rumkale'nin tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Burası bizim en büyük hazinemizdir. Dokundukça güzelleşiyor, bizi heyecanlandırıyor. Kültürel miras kalkınmak demek, ekonominin canlanması demek, hizmet sektörü demek. Bunun için burası büyük bir hazine. Şu an bahara hazırlanıyoruz. 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' sloganımızı 'Şimdi Rumkale'ye gelme zamanı' olarak özel söyleyeceğiz ve devam ettireceğiz. Amerika ve Almanya birbirlerine kale gösterip yarışıyor. Biz de dedik ki bizim Rumkale onların hepsinin üstünde. Bütün dünyayı restorasyon çalışması bitince buraya davet edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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