Çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi
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Çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi

Çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda makaron ve açık tütün ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda makaron ve açık tütün ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına tüm hızıyla devam eden Nazilli polisi kaçak sigara ve tütün satıcılarına göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de akşam saatlerinde kaçakçılık ekipleri Ö. Ç. isimli bir şahsın iş yerinde aramada yaptı. Aramada 1400 adet doldurularak sigara haline getirilmiş Makaron ve satışı yasak olan açık tütün ele geçirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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