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İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel

ÇOK SAYIDA EVSİZ ALT GEÇİTTE YAN YANA YATARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.

09.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:57
ÇOK SAYIDA EVSİZ ALT GEÇİTTE YAN YANA YATARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gece boyu devam etti. Çalışmalarda kamyonlarla yol dolgu malzemesi taşındığı, iş makinelerinin de zemini düzelttiği görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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