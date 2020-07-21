ÇOK SAYIDA DOLMUŞ ŞOFÖRÜ İBB ÖNÜNDE EYLEM YAPIYOR (1) (Havadan görüntülerle)
Saraçhane'de bulunan İBB Binasının önüne dolmuşlarıyla gelen onlarca şoför eylem yapıyor.
21.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:08
Saraçhane'de bulunan İBB Binasının önüne dolmuşlarıyla gelen onlarca şoför eylem yapıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde şoförlerin son zamanlarda yolcu sayısındaki azalma nedeniyle eylem yaptıkları öğrenildi.
Görüntü dökümü:----------------Havadan görüntüler-Dolmuşlarla yolda ilerlemeleri-Saraçhaneye gelmeleri
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA