Çok sayıda asker ve polis hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltına kararı çıkartıldı.
17.09.2019 09:10
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Örgütün haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları belirtilen şüphelilerden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalarsa sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA