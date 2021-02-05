Çok muhabbet tez ayrılık getirdi

Aralarına giren "kara kedi"nin ne olduğunu öğrenemedim ama yapım şirketi, setin tatil edilmesini Hande Erçel'in boyun rahatsızlığına bağlamış.

Aralarına giren "kara kedi"nin ne olduğunu öğrenemedim ama yapım şirketi, setin tatil edilmesini Hande Erçel'in boyun rahatsızlığına bağlamış. Bir süre önce boynunu inciten ve boyunlukla gezen güzel oyuncu, ağrıları arttığı için çekimlere devam edemeyeceğini söyleyip birkaç gün izin istemiş. Acil şifalar dilerim, umarım Kerem Bürsin'le aralarındaki sorunları da bir an önce çözerler...

"Büyük kaptan" tatili hak etti

18 yeni transfer yapan, Mesut Özil'i sarı-lacivert renklerine bağlayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu için şimdi tatil zamanı! "Büyük kaptan", eşi ve üç çocuğuyla birlikte Urla'da transfer sezonunun yorgunluğunu atacak.

Sezon başından beri takımına 18 yeni transfer kazandıran, son günlerde yaptığı flaş Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferleriyle çok konuşulan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, iyi bir tatili hak etti! Kulübünün şampiyonluğu kucaklaması ve taraftarına en büyük mutlulukları yaşatabilmek için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra ailesiyle birlikte Urla'ya giderek birkaç gün dinlenecek.

Emre Belözoğlu-Zeynep Neda-Ömer Akif-Meryem Leyla-Tugba Belözoğlu

EN BÜYÜK DESTEK KOÇ'TAN

Bu süreçte neredeyse kulüpte yatan ve ailesini ihmal eden üç çocuk babası Emre Belözoğlu, soluklanmak için eşi Tuğba Hanım ve sömestr tatilinde olan çocuklarıyla birlikte, eşinin memleketi olan Urla'da huzurun tadını çıkaracak. Başkan Ali Koç'un büyük destek verdiği ve "Onun mukavelesi gönüldendir" dediği Emre Belözoğlu, sahadaki başarılı kariyerinin ardından teknik ekibe geçmiş ve Fenerbahçe'nin yeniden yapılanması için kolları sıvamıştı.

Annesinin izinde

Küçük yaşlardan beri profesyonel olarak binicilik sporuyla ilgilenen cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi'nin yeniden yarışlara hazırlandığını duymuştum.

Atı "Levito" ile düzenli olarak Beykoz'daki bir çiftlikte antrenman yapan Sipahi'yi ziyarete gelen oğlu Kerem Öztürk de binicilik sporuna merak sarmış. Kerem'in de iyi bir binici olmasını isteyen Aslı Hanım, oğluna at sevgisini aşılamış. Henüz yolun başında ama Kerem'i de şampiyonalarda görmemiz an meselesi.

Kerem Öztürk

Seçimlerimiz kaderimiz mi?

40'a yakın yarış atı bulunan, "Inspector" ile 2007 yılında Gazi Kupası'nı alan Hayrullah Doğan'ın ilk romanı "Başkası İçin Yaşayanlar", Lovely etiketiyle raflarda yerini aldı.

Yarış atı dünyasının ünlü isimleri arasında yer alan, bu konuda gazete ve dergilere makaleler yazan, görüşler veren Hayrullah Doğan, ilk romanı için farklı dünyalara dalmayı tercih etmiş. Kitap, gerçek bir hikayeye dayanıyor ve ben herkesin kendisinden bir şeyler bulacağını düşünüyorum. Kahramanı Halit Ağa'yı da çok sevdim, umarım siz de seversiniz...

Kaynak: Hürriyet