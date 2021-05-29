Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı
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Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı

Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 397,51 gram sentetik uyuşturucu ve çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 397,51 gram sentetik uyuşturucu ve çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü'de uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 397,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,06 gram metamfetamin, reçeteye tabi 4 hap, 0,09 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2'sinin işlemleri sürüyor.

Kent merkezinde gerçekleştirilen diğer operasyonda ise 0,09 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden K.A. adlı şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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