Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video Milli Savunma Bakanlığı "LHD ANADOLU" çok maksatlı amfibi gemisini resmi Twitter hesabından paylaştı ANKARA(AA)- 2022 Aralık ayında hizmete girmesi planlanan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücüne güç katacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD...

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video Milli Savunma Bakanlığı "LHD ANADOLU" çok maksatlı amfibi gemisini resmi Twitter hesabından paylaştı

ANKARA(AA)- 2022 Aralık ayında hizmete girmesi planlanan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücüne güç katacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri 7 Mart 2022'de Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi

Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi

Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi

Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi

AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi, Milli, Gemi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title