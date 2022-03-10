Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video Milli Savunma Bakanlığı "LHD ANADOLU" çok maksatlı amfibi gemisini resmi Twitter hesabından paylaştı ANKARA(AA)- 2022 Aralık ayında hizmete girmesi planlanan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücüne güç katacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD...
Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video Milli Savunma Bakanlığı "LHD ANADOLU" çok maksatlı amfibi gemisini resmi Twitter hesabından paylaştı
ANKARA(AA)- 2022 Aralık ayında hizmete girmesi planlanan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücüne güç katacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri 7 Mart 2022'de Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi