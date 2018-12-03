Çok Konuşulmuştu: Açıklama Geldi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın G-20 zirvesindeki samimi selamlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada yakın kişisel ilişkilerin etkili ikili işbirliklerinin temeli olduğunu bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Arjantin'deki G-20 zirvesine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çok konuşulan samimi selamlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Putin'in Selman ile tokalaşmasını iki ülke arasındaki sıcak dostluk şeklinde yorumlayan Peskov, Putin'in daha önce hiçbir liderle böyle selamlaşmadığını ifade etti. Yakın kişisel ilişiklerin etkili ikili işbirliklerinin temeli olduğunu ifade eden Perkov, bunun Rusya ve Suudi Arabistan arasında ikili ilişkilerin daha da gelişmesinin göstergesi olduğunu söyledi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)