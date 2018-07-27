Çok Konuşulacak Bir Eser

'BALDIRAN ZEHRİ' OKUYUCUYLA BULUŞTU

Duman'ın daha önce okuyucularıyla buluşan 'İstiklal Harbinde Türk'ün Kürt'ü', 'Belgelerle İzoli, İzollular ve İzoli Aşireti' adlı eserlerinin ardından Türkiye'nin yakın tarihine yepyeni bir pencereden ışık tutarak, okudukça tüm bildiklerinizi yeniden gözden geçireceğiniz 'Baldıran Zehri' adlı eseri de okuyucunun beğenisine sunuldu.

Okudukça yüreğinizin kabararak duygu fırtınası yaşayacağınız ve yıllarca etkisinden sıyrılamayacağınız, ülkemizin son kırk yılına damga vuran olayların kurgulandığı eser, yaşadığımız coğrafyanın önemi ve bu coğrafyada yaşamanın ödettiği ağır bedeli yepyeni bir pencereden okuyucuya aktarıyor.

ESERDE;



Türkiye ve Ortadoğu'yu kendi tarihsel emelleri doğrultusunda şekillendirmek isteyen küresel güçlerin, emellerine ulaşmak için bu coğrafyada on yıllarca ilmek ilmek işleyerek uygulamaya çalıştıkları projelerini, halkların hakları adı altında nasıl gizleyip uygulamaya koyduklarını tarihsel olaylardan esinlenerek kurgulamıştır.

Bin yıllık aynı tarihe mensup, savaşta, barışta, yoklukta ve zorlukta her daim tek vücut olmuş, aynı kültür ve medeniyeti paylaşmış, aynı kıbleye dönmüş, birbirine kardeş, ekmeğini, sevgisini paylaşmış, kız alıp kız vermiş ve aynı vatanın aynı evlatları olan halkların arasına sokulmaya çalışılan nifak, fitne ve fesatlıklara karşı;

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte kadim medeniyetinin sorumluluğunda nasıl büyük adımlar attığını, etnik nitelikli körükleyici zihniyet parametrelerini, kucaklayıcı kardeşlik hukuku potasında nasıl eritmeye başladığını ve ülkede yaşayan tüm unsurları 'Millet' sistemi içerisinde farklılıklarıyla kabullenme akılcılığında, kültürel özgüvene dayalı vatana sahiplik bilinciyle tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet öz değerlerinde nasıl birleştirdiğini heyecan dolu bir kurguyla okuyucuya aktarıyor.