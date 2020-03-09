"Çok Konuşan Kadınlar Zirvesi" Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye'de kadın girişimci sayısının 110 bin olduğunu belirterek, "Bu rakamı iki katına çıkardığımız zaman, 2025 yılında ülkemizin Gayri Safi Milli Hasıla'sı (GSMH) direkt yüzde 20 artıyor.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye'de kadın girişimci sayısının 110 bin olduğunu belirterek, "Bu rakamı iki katına çıkardığımız zaman, 2025 yılında ülkemizin Gayri Safi Milli Hasıla'sı (GSMH) direkt yüzde 20 artıyor. Ne olursa olsun, sosyal hayatın, ekonomik yaşamın içinde kadın bulunmazsa, eşitlik olmazsa, kalkınma hayallerinizden vazgeçersiniz." ifadelerini kullandı.

TÜGİAD Lider Kadınlar Komisyonu ve BAU LIFE Öğrenci Kulübü iş birliğinde, TÜGİAD sponsorluğunda düzenlenen "Çok Konuşan Kadınlar Zirvesi" Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu zirvedeki konuşmasında, TÜGİAD'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nı anımsatan ve içerik olarak çok başarılı bir program olduğunu belirten Şohoğlu, şunları kaydetti:

"Ama bugün eğer kalkınmak istiyorsanız, sanata, spora, eğitime, plana önem vermek gerek. Bunlara önem vermeyen bir ülkenin sadece ekonomik verilerle kalkındığını söylemek doğru olmaz. Bütün bunların yanında, kalkınmanın olmazsa olmazı ise, bireylerin, toplumun her alanında eşit güce sahip olmasından geçer. Bugün, Türkiye'de kadın girişimci sayısı 110 bin.

Bu rakamı iki katına çıkardığımız zaman, 2025 yılında ülkemizin GSMH'sı direkt yüzde 20 artıyor. Ne olursa olsun, sosyal hayatın, ekonomik yaşamın içinde kadın bulunmazsa, eşitlik olmazsa, kalkınma hayallerinizden vazgeçersiniz. Dünyada her şey kadının eserdir, kadına ve kadının eserine sahip çıkmalıyız."

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura ise konuşmasında hayatın her alanında kadınların olmasının toplum ve bireyler için getirilerine işaret ederek, anneannesi, babaannesi gibi kendi hayatındaki yer almış kadınların hayattaki duruşları ve ona kattıkları ile ilgili anılarından bahsetti.

"Kadınların çok konuşma sebebi erkekler"

Tiyatrocu ve Oyuncu Ali Sunal da kadınların çok konuşma sebebinin erkekler olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınlar çok konuşuyor çünkü erkekler dinlemiyor, dinliyor gibi yapsak da dinlemiyoruz ya da tek kulakla dinliyoruz. Kadınlar da doğru söylediklerini bildikleri şeyi defalarca söyleyip, erkeklere anlatmaya çalışıyorlar. Kadınların çok konuşma sebebi erkekler.

Kadın erkek eşitliği konusunda, dünya genelinde bir eşitsizlik var. Kadınlar iPhone 11 ise, erkekler iPhone 7, bunu kabul edelim, kadınlar daha üstün bir model. O yüzden ikisinin eşit olması, aynı pazar payına sahip olması durumunda herkes iPhone 11'e yönelir. Bu yüzden erkekler kendi eksiğini bildiği için, kadınlara çok alan açmıyorlar. Başka bir nedeni olamaz. Kadın ve erkek eşit olduğu anda, dünyayı kadınlar yönetir, bu da erkeklerin işine gelmiyor."

Kaynak: AA