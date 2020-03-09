SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› "Çok Konuşan Kadınlar Zirvesi" Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi - Ekonomi
Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi

"Çok Konuşan Kadınlar Zirvesi" Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye'de kadın girişimci sayısının 110 bin olduğunu belirterek, "Bu rakamı iki katına çıkardığımız zaman, 2025 yılında ülkemizin Gayri Safi Milli Hasıla'sı (GSMH) direkt yüzde 20 artıyor.

09.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:10

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye'de kadın girişimci sayısının 110 bin olduğunu belirterek, "Bu rakamı iki katına çıkardığımız zaman, 2025 yılında ülkemizin Gayri Safi Milli Hasıla'sı (GSMH) direkt yüzde 20 artıyor. Ne olursa olsun, sosyal hayatın, ekonomik yaşamın içinde kadın bulunmazsa, eşitlik olmazsa, kalkınma hayallerinizden vazgeçersiniz." ifadelerini kullandı.

TÜGİAD Lider Kadınlar Komisyonu ve BAU LIFE Öğrenci Kulübü iş birliğinde, TÜGİAD sponsorluğunda düzenlenen "Çok Konuşan Kadınlar Zirvesi" Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu zirvedeki konuşmasında, TÜGİAD'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nı anımsatan ve içerik olarak çok başarılı bir program olduğunu belirten Şohoğlu, şunları kaydetti:

"Ama bugün eğer kalkınmak istiyorsanız, sanata, spora, eğitime, plana önem vermek gerek. Bunlara önem vermeyen bir ülkenin sadece ekonomik verilerle kalkındığını söylemek doğru olmaz. Bütün bunların yanında, kalkınmanın olmazsa olmazı ise, bireylerin, toplumun her alanında eşit güce sahip olmasından geçer. Bugün, Türkiye'de kadın girişimci sayısı 110 bin.

Bu rakamı iki katına çıkardığımız zaman, 2025 yılında ülkemizin GSMH'sı direkt yüzde 20 artıyor. Ne olursa olsun, sosyal hayatın, ekonomik yaşamın içinde kadın bulunmazsa, eşitlik olmazsa, kalkınma hayallerinizden vazgeçersiniz. Dünyada her şey kadının eserdir, kadına ve kadının eserine sahip çıkmalıyız."

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura ise konuşmasında hayatın her alanında kadınların olmasının toplum ve bireyler için getirilerine işaret ederek, anneannesi, babaannesi gibi kendi hayatındaki yer almış kadınların hayattaki duruşları ve ona kattıkları ile ilgili anılarından bahsetti.

"Kadınların çok konuşma sebebi erkekler"

Tiyatrocu ve Oyuncu Ali Sunal da kadınların çok konuşma sebebinin erkekler olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınlar çok konuşuyor çünkü erkekler dinlemiyor, dinliyor gibi yapsak da dinlemiyoruz ya da tek kulakla dinliyoruz. Kadınlar da doğru söylediklerini bildikleri şeyi defalarca söyleyip, erkeklere anlatmaya çalışıyorlar. Kadınların çok konuşma sebebi erkekler.

Kadın erkek eşitliği konusunda, dünya genelinde bir eşitsizlik var. Kadınlar iPhone 11 ise, erkekler iPhone 7, bunu kabul edelim, kadınlar daha üstün bir model. O yüzden ikisinin eşit olması, aynı pazar payına sahip olması durumunda herkes iPhone 11'e yönelir. Bu yüzden erkekler kendi eksiğini bildiği için, kadınlara çok alan açmıyorlar. Başka bir nedeni olamaz. Kadın ve erkek eşit olduğu anda, dünyayı kadınlar yönetir, bu da erkeklerin işine gelmiyor."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Ekonomi
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Ekonomi
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Mültecileri püskürtmeye çalışan Yunan polisi, Orta Çağ'dan kalma yöntem kullandı Ekonomi
Mültecileri püskürtmeye çalışan Yunan polisi, Orta Çağ'dan kalma yöntem kullandı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Ekonomi
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Ekonomi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Emrah Sinan Akçıl Demet Akalın Berkay Şahin
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: "Çok Konuşan Kadınlar Zirvesi" Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:23:29. #1.15#