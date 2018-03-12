Çok Katlı Evlerin Çehresini Değiştiren Özel Tasarım Merdivenler

İster apartmanlarda, ister müstakil yapılarda olsun, eğer bir evde birden çok kat varsa o evin içerideki yapısının ve iç mimari karakterinin en belirleyici ögelerinden biri de pek tabii ki merdivenlerdir. Dubleks ve daha çok katlı evlerde her katı birbirine bağlayan merdivenler tasarımları ve yapılarıyla yalnızca estetik açıdan değil, alanın kullanımını belirleyen fonksiyonel formlarıyla da çok şeyi değiştirebilirler. Sıfırdan ev yaptıracak olan ya da evini baştan aşağı yenileyecek olan okurlarımıza ilham verecek tasarım harikası sıra dışı merdiven örneklerine bir göz gezdirmek istemez misiniz?

Akıcı ve fütüristik tasarım





Yalın bir iç tasarımla döşenmiş olan, ahşabın baş rolde olduğu bu yüksek tavanlı yemek alanının içinden geçerek üst katlara uzanan bu şelale gibi akıcı tasarıma sahip merdivenler yalnızca içinde bulunduğu odanın değil, aynı zamanda evin de yıldızı olacak kadar etkileyici bir görünüm ortaya koyuyor. Sık ve sıra dışı bir tasarımla özel olarak üretilmiş olan ahşap parmaklıklar sayesinde üst kattan aşağı doğru akan bir ahşap renkli su izlenimi veren bu merdiven içeriye sonsuzluk hissi veriyor.

Formuyla göz dolduran basamaklar





Dubleks ve daha çok katlı evler he zaman çok geniş alanlara sahip büyük ve görkemli villalar olmuyor elbette. Bazen evin iki katlı dizayn edilmesinin sebebi, genişlik değil, tam tersine evin oturum alanının dar olması ve ihtiyaç duyulan yaşam alanlarının ancak iki kata yayılarak elde edilebilmesi oluyor.

Böyle durumlarda da mimarların her santimi değerlendirmek ve boşa harcamamak gibi görevleri oluyor pek tabii ki. Merdiven alanları, genellikle oldukça fazla yer kaplayan alanlardır ancak bu tip durumlar için az yer kaplayan alan tasarruflu merdiven tasarımları da her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. İşte onlardan biri de üçgen biçiminde basamakları ile oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip olan bu özel tasarım merdivenler.

Renklerin büyüsü





Sıradan bir merdiven tasarımını daha farklı hale getirmenin yolunu mu arıyorsunuz? Aslında çok basit! Renklerin büyüsünü kullanın. Merdiven basamaklarının gökkuşağı renkleri ile donatılması eğlenceli, yüksek enerjili ve çağdaş yaşam alanları için harika fikirlerden birini oluşturuyor!

Havada duran etkileyici bir şıklık





Özel olarak tasarlandığı evin karakteristik özelliklerini yansıtan ve belirleyen bir zarafete ve doğallığa sahip olan bu merdivenin farklılığı basamakların birbirlerine dayanmamaları ile oluşan havada duran etkileyici bir güzelliğe sahip olması. Bu basamakların tek dayanakları monte edildikleri duvarlar.

Kütüphaneli basamaklar





Yaratıcı, kullanışlı ve pratik; alanı maksimum verimlilikle kullanmayı başaran bir merdiven dizaynı arıyorsanız bu modelin gönlünüzü çalacağına eminiz. Merdiven boşluğunun yalnızca bir boşluktan ibaret olmadığı ve aynı zamanda kütüphane olarak kullanılan bu raflı merdiven tasarımı sofistike yapısıyla estetik bir manzara ortaya çıkarırken aynı zamanda da özellikle küçük evler ve dar alanlar için ilham verici bir dekorasyon fikri ortaya koyuyor!

Doğal taşın etkileyici estetiği





Mimari ve iç mimari söz konusu olduğunda doğal taşın ortaya çıkardığı benzersiz estetik tartışmaya bile açık olmayan ve herkesin hemfikir olduğu konulardan biri. Doğal taşlar hem duvarlarda, hem zemin döşemelerinde, hem de bu örnekteki gibi merdivenlerde harikalar yaratıyor.

Tropikal tasarım unsurlarının öne çıktığı ve doğallık ve ferahlığın hakim olduğu bu evdeki taş merdivenler de özellikle kot farkıyla girişi yüksekte bulunan evlerin bahçeleri için ilham verici bir merdiven tasarımı fikri ortaya koyuyor. Bu özel tasarımlı taş merdiveni diğer taş merdivenlerden ayıran ana unsur ise tasarımın merdivenin gövdesiyle bir kemer oluşturacak şekilde dizayn edilmesi. Bu kemerli tasarım, tarihi ve sofistike bir etki oluşturuyor.

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