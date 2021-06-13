Çok Güzel Hareketler final mi yapıyor? ÇGH2 bitiyor mu?

Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler, Pazar günleri izleyici ile buluşuyor ve izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Bu akşam da yeni bölümü ile ekrana ÇGH2 hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler final mi yapıyor? ÇGH2 bitiyor mu? İşte, detaylar…

Kahkahaya boğan skeçleri ile izleyenleri ekrana bağlayan Çok Güzel Hareketler hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Program hakkında detaylar paylaşırken Çok Güzel Hareketler final mi yapıyor ve ÇGH2 bitiyor mu gibi konular araştırıldı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Çok Güzel Hareketler 13 Haziran Pazar günü sezon finali ile erkana gelecek. Bugün son bölümü ile ekrana gelecek ÇGH2, final yapmış olacak.

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