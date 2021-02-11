Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü mü değişti, hangi gün? Pazar günü değil mi? ÇGHB Yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü mü değişti, hangi gün? Pazar günü değil mi? ÇGHB Yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:07
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü mü değişti, hangi gün? Pazar günü değil mi? ÇGHB Yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Kanal D yayın akışında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de yer aldı. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 artık Perşembe günleri mi yayınlanacak? Yeni günü ne zaman? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü mü değişti, hangi gün? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2bitti mi, neden tekrarı yayınlanıyor?

Bugün Perşembe günü Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yayında olmasının ardından Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü mü değişti sorusunu akıllara getirdi. Peki ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ne zaman, hangi gün, yayın günü mü değişti? ÇGHB 2 pazar günü mü perşembe günü mü yayınlanacak?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümleri Pazar günü yayınlanmaktadır. Fakat bugün 4 Şubat Perşembe günü yayın akışında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı da yer aldı. Bunun ardından günü mü değişti gündeme geldi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü değişmemiştir. Bugün tekrar bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölümleri Pazar günü saat 20:00 'da yayınlanacaktır.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölümleri her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

KANAL D 4 ŞUBAT PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 - Sihirli Annem

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Yüzleşme

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

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