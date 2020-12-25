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Çok Güzel Hareketler Bunlar

25.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:46
Çok Güzel Hareketler Bunlar

Genel sanat yönetmenliği ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği programın yılbaşı bölümüne, programın eski kadrosunda yer alan oyuncular da konuk oldu.

Genel sanat yönetmenliği ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği programın yılbaşı bölümüne, programın eski kadrosunda yer alan oyuncular da konuk oldu. Pelin Öztekin, çekimlerde çektirdikleri bu pozu Instagram hesabında, "Yine yeni yeniden ÇGHB (Çok Güzel Hareketler Bunlar) diyenler!" notuyla paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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