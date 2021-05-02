Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü var mı?
Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Çok Güzel Hareketler 2'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü var mı?
Çok Güzel Hareketler 2 izleyicileri kahkahaya boğuyor. İzleyiciler, Çok Güzel Hareketler 2'un detaylarını merak ederken Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta sorularının yanıtlarını araştırdı.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü 2 Mayıs Pazar bugün saat 20:00 'da Kanal D ekranlarına gelecek.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCULARI
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Sena Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam