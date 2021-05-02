Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü var mı?

Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Çok Güzel Hareketler 2'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü var mı?