Çok Güzel Hareketler 2'ye bu hafta, Emre Belözoğlu konuk oluyor…

Programın 4 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 93.bölümüne ise Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış ünlü futbolcu Emre Belözoğlu konuk oluyor.

"Yaşlanmayan Adam" isimli skeçte rol alacak olan ünlü futbolcunun, çocukluktan günümüze uzanan yaşlanmama hikayesinin anlatıldığı bölüm izleyicileri kahkahaya boğacak.

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümleri ile her Pazartesi akşamı Kanal D'de…

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