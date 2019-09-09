Çok Güzel Hareketler 2'nin Arka Sokaklar skeci çok güldürdü…
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yapımcılığını Necati Akpınar'ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt'ın üstlendiği "Çok Güzel Hareketler 2" yeni sezona başladı.
09.09.2019 11:43
Programın dün akşam ekrana gelen yeni bölümüne "Bitmeyen Sokaklar" skeçi damgasının vurdu.
Kanal D'nin "Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi" ünvanına sahip Arka Sokaklar dizisine gönderme yapan skeç, stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu
Kaynak: Bültenler