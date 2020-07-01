"Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?"
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"Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın müzeye dönüştürdüğü evini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

01.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:37

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın müzeye dönüştürdüğü evini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın; çok sayıda kitabının yanı sıra 193 ülkeden topladığı eserleri, hatıra eşyaları ile aldığı ödüllerinin sergilendiği İstanbul Gayrettepe'deki evine, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin misafir oldu.

Türkiye Gezginler Kulübü Gezi Evi adıyla müzeye dönüştürülen evinin kapılarını Başkan Öztekin'e açan Prof. Dr. Kural, sergilenen eşyaların hatıralarını misafirleriyle paylaştı. Evindeki her bir eşyanın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Kural, hatıralarını anlatırken gezmenin de önemine değindi: "Gençlerimiz, yurt dışına çıktıkça kültürleri artar. Yurt dışına her giden genç, Türkiye için kazançtır çünkü oralarda Türkiye'yi tanıtıyorlar ama şunu özellikle belirtmeliyim ki, Türkiye'yi görmeden de yurt dışına çıkmanın pek bir anlamı yoktur. Ben Türkiye'de 81 il ve tüm ilçelerini gezdim. Beraberinde de Birleşmiş Milletler'e (BM) kayıtlı 193 ülkeye gittim. Yani gençlerimizin önce kendi ülkelerini tanımalarını tavsiye ederim. Ülkemizde görülesi çok güzel ilginç yerler var."

"Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?" sorusuna ise Prof. Dr. Kural, "Kesinlikle bana göre çok gezen bilir çünkü gezdiğiniz yeri asla unutmuyorsunuz. Okuduğunuz şeyleri karıştırsanız bile gördüğünüz şeyi asla unutmazsınız" yanıtını verdi.

Başkan Öztekin'i evinde ağırlamaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Kural, Kağıthane'nin genç, dinamik ve tecrübeli bir belediye başkanı olduğu için oldukça şanslı olduğunu ifade etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de misafirperverliğinden ötürü Prof. Dr. Kural'a teşekkür etti. Prof. Dr. Kural'dan öğrenilecek birçok hayat dersinin olduğunu ifade eden Başkan Öztekin, Gezi Evi'ni herkesin, özellikle de gençlerin gelip görmesi gerektiğini belirtti.


Kaynak: DHA

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