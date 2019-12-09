"Çok fazla telefon ve bilgisayar kullanmak kamburluğa neden oluyor"

09.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:10

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çeliktaş, çok fazla telefon ve bilgisayar kullanmanın kamburluğa (kifoz) neden olduğu uyarısında bulundu. Çeliktaş, "Özellikle günümüzde aşırı tablet, telefon kullanımından dolayı sırt kasları güçsüz kalıyor ve spor yapılmazsa duruşsal kifoz ortaya çıkıyor" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çeliktaş, tıpta 'kifoz' olarak adlandırılan kamburlukla ilgili açıklama yaparak, vatandaşları uyardı. Kifozun, omurganın öne doğru eğilmesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Çeliktaş, özellikle günümüzde aşırı tablet, telefon kullanımından dolayı sırt kaslarının güçsüzleştiğini ve spor yapılmazsa duruşsal kifozun ortaya çıktığını söyledi.

"VÜCUDUMUZ GİTTİKÇE ÖNE DOĞRU EĞİLİYOR"

Teknolojinin, artık insan hayatında çok büyük yer kapladığına işaret eden Çeliktaş, "Vücudumuzun dengesi, teknolojinin hayatımızda büyük bir yer kaplamasıyla gittikçe öne doğru gidiyor. Özellikle bilgisayar ve telefon kullanırken sürekli öne doğru eğildiğimizden omurgamız bu şekilde kalıcı olarak durmaya başlıyor. Spor yapılmazsa duruşsal kifoz ortaya çıkar. Kifoz daha çok sırt bölgesinde görülür. Hastalık, kambur durmak veya kamburluk, sırt ağrısı, omurgada tutukluk ve yorgunluk şeklinde belirtiler verebilir. Çok ileri evrelerde hastalar sadece önlerindeki yere bakacak şekilde yürürler ve konuşurken dahi karşısındakine bakamazlar. Erken tedavi oldukça önem taşır. Tedavide egzersiz, korse veya cerrahi seçenekler mevcuttur. Erken yaşta oluşan kamburluk için en etkili tedavi yöntemi kifoz ameliyatıdır" diye konuştu.

"PİLATES VE YÜZME SPORLARI YAPILABİLİR"

Ailelerin, çocuklarındaki kifozu fark edebileceklerini söyleyen Doç. Dr. Çeliktaş, "Ayakta duran çocukta yandan bakıldığında sırtında aşırı bir çıkıntı varsa veya bu çocuklar öne eğdiklerinde, sırtlarında keskin açılı eğilme oluyorsa bir doktora başvurmalıdır. Erken yaşta müdahale edilmeyen kamburluk, ilerleyen süreçte artabilir. Kifoz başlangıcı bulunan bireylerde pilates, yüzme gibi sırt kaslarını güçlendiren sporlar yapılabilir. Ancak mutlaka bir uzman desteği almak gerekir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA