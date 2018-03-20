Çok Fazla Ödüyorsunuz"

İster bir iPhone X alın, ister Samsung Galaxy S9 ve hatta OnePlus 5T, MediaTek'e göre telefonlar için yatırdığınız para çok fazla.

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"Yeni üst seviye" telefonlarda kullanılacak Helio P60 yonga setini hazırlayan Tayvanlı üretici, bu yonga setinin fiyatını karşılayacağını söylüyor. Firmanın "yeni üst seviye" tanımı, çok daha uygun fiyatlı ancak önemli işlevlerin sadece bazılarını bırakan telefonları tarif ediyor. MediaTek'e göre en son VR teknolojileri, 5G hızları gibi her gün kullanılmayacak işlevler için para ödemek istemeyen, sadece yeterince güçlü bir telefon arayan bir kitle var.

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Bu noktada pil ömrü, MediaTek için önemli olan konular arasında bulunuyor. Helio P60 yonga seti toplamda yüzde 12 güç tasarrufuna ulaşabilirken 3 boyutlu oyunlar gibi yoğun işlemlerde yüzde 25 güç tasarrufu sağlayabiliyor. İşlemci, bu tasarrufu iş gücünü çekirdekler arasında daha iyi dağıtan CorePilot teknolojisine borçlu.

Elbette bu tür tasarruf iddialarını ilk kez duymuyoruz, cihazların ve uygulamaların giderek artan gereksinimleri, bu tasarrufların getirilerini önemsiz kılıyor. P60 cihazlarının pil ömrünün ne kadar iyi olduğunu, cihazlar çıktığında göreceğiz.

MediaTek'e göre "yeni üst seviye" telefonlar, 200 dolar ile 400 dolar arasında fiyatlarla ortaya çıkacaklar.