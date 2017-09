Çok Farklı Bir Star Wars Deneyimi!

IFA 2017'de Lenovo ve Disney, hayranlarının Star Wars'un bugüne dek mümkün olmayan bir şekilde deneyimlemesini sağlayacak artırılmış gerçeklik ürünü olan Star Wars: Jedi Challenges'ı duyurdu. Jedi Challenges; akıllı telefon destekli Lenovo Mirage AG başlığı, Takip Işığı (Tracking Beacon), Işın Kılıcı kumandası (Lightsaber Controller) ile saatlerce sürebilecek Star Wars oyun deneyimi sunuyor.2 Jedi Challenges, Star Wars ürünlerinin dünya genelinde lansmanının kutlandığı Güç Cuması II'nin (Force Friday II) bir parçası olarak duyuruldu.



İLGİLİ HABER Asus'tan Windows 10 VR gözlüğü!





Lenovo Tüketici Bilgisayarları ve Akıllı Cihazları Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Meredith, artırılmış gerçeklik deneyimi sunan yeni sistemle ilgili "Lenovo ve Disney, Star Wars: Jedi Challenges ile Star Wars hayranlarına geçmişte ancak hayallerinde yaşayabilecekleri bir deneyimi sunuyor. Artırılmış Gerçeklik Star Wars'un her zaman önemli bir parçası olmuştur. Lenovo teknolojisi ile Disney'in anlatımını bir araya getiren bu önemli anları hayata geçirmek heyecan verici." açıklamasında bulundu.



İLGİLİ HABER Mobil siteler ışık hızında açılacak!



Disney Oyun ve İnteraktif Deneyimler, Tüketici ürünleri ve İnteraktif Medya Kıdemli Başkan Yardımcısı Kyle Laughlin ise bu yeni deneyim ve işbirliği ile ilgili yaptığı konuşmada "Artırılmış gerçekliğin hikaye anlatma sanatında yeni bir çağa öncülük edeceğine ve hayranlarımız için yarattığımız deneyimlerde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Star Wars: Jedi Challenges ile en son teknolojiyi galaksideki en tanınmış markalardan biriyle buluşturarak, bir ışın kılıcı savurmak veya savaş alanında imparatorluk kuvvetlerine kafa tutmak isteyen herkesin dileklerini gerçekleştiriyoruz." dedi.







Farklı seviyelerde olan ve her biri derin ve sürükleyici oyunlardan oluşan artırılmış gerçeklik temelli çeşitli deneyimler sayesinde, oyuncular Jedi becerilerini geliştirebilirler. Oyuncuya bu yolculukta kılavuzluk etmek üzere Jedi Challenges sisteminde, tümüyle yeni bir Star Wars karakteri olan Arşivci (the Archivist) eşlik edecek. Arşivci oyuncuları Güç (ForceTM) ve Jedi olmanın gerektirdiği bilgiler doğrultusunda yönlendirecek. Bu görevler boyunca, kullanıcılar, artırılmış gerçeklik dünyasının içinde, ışın kılıcı becerilerini kusursuzlaştırmak için karanlık tarafın en tehlikeli kötü adamlarıyla düello yapacaklar, İmparatorluğu (Empire) yenmek için muharebe görevlerinde ordulara kumandanlık edecekler ve Holochess'te (holografik satranç) rakiplerini zekalarıyla alt edecekler.



İLGİLİ HABER HTC, bizi kablolardan kurtarıyor! Oyun Özellikleri:









Işın Kılıcı Dövüşleri. Hayranlar, kendi ışın kılıçları ile Kylo Ren ve Darth Vader gibi karanlık tarafın efsanevi kötü adamlarına karşı mücadele edebilirler.



Stratejik Muharebe. Oyuncular, Cumhuriyet'in (Republic), Asiler İttifakı'nın (Rebel Alliance) ve Direniş'in (Resistance) kuvvetlerine komuta ederek, oturma odalarındaki epik savaşlarda Ayrılıkçılar'a (Separatists), İmparatorluğa(Galactic Empire) ve İlk Düzen'e (First Order) karşı çarpışabilirler. Oyuncular, savaşlara katılarak strateji ve taktik becerilerini geliştirebilirler.



Holochess. Belki de sinemaya aktarılan en akılda kalıcı masa oyunu olan Holochess, Star Wars Bölüm IV - Yeni Bir Umut filminde Millennium Falcon gemisinde oynandığı sırada film severlerin kalbine girdi. Holochess, Jedi Challenges ile artık hayat bulmuş durumda. Hayranlar holografik yaratıklardan oluşan taşlarını oyun tahtasının üzerinde yönlendirerek alan ve hakimiyet için mücadele edebilecekler.



İLGİLİ HABER KFC'den korkutan bir oyun! Donanım ve Teknoloji Bir Arada



Kullanıcılar öncelikle Star Wars: Jedi Challenges uygulamasını uyumlu telefonlarına indiriyor ve telefonlarını Lenovo Mirage AG başlığına yerleştiriyor. Lenovo Mirage AG başlığı şıklığı, taşınabilirliği ve hafifliğiyle sürükleyici bir oyun deneyimi ve oyun sırasında en iyi konforu sunuyor. Başlık ayrıca, yere yerleştirilen ve başlığın sensörleri için sabit bir zemin oluşturan ve oyun sırasında başlığın sensörlerinin kullanıcının hareketlerini algılamasını sağlayan bir Takip Işığı da içeriyor.



Kapsamlı bir konum takibi sağlayacak şekilde iki dahili balık gözü sensörle donatılan başlık, oyuncunun düşmanlarıyla düello yaparken veya kuvvetlerini ve taşlarını savaş alanında yönlendirirken özgürce ve doğal bir biçimde hareket edebilmesine olanak sunuyor.



Başlık, Anakin Skywalker, Luke Skywalker ve Rey'in kullandığı ışın kılıçlarına göre modellenen ve koleksiyonların vazgeçilmezi olacak bir Işın kılıcı kumandası ile eşleşiyor. Deneyimin ana unsurlarından biri olmak üzere tasarlanan Işın Kılıcı, bir kumanda ve işaretleyici olarak işlev görüyor ve oyuncunun kullanıcı arayüzünde gezerek, tüm kontroller, eylemler ve komutları basit bir iki düğmeli sistemle çalıştırmasını sağlıyor.



Görülebilir ışık takip teknolojisi sayesinde başlığın sensörleri birlikte çalışarak Işın Kılıcı kumandasının konumuna kilitleniyor, böylece, oyuncuların "kabzanın" yukarısında, rakiplerini engellemek ve oyun içi evren ile etkileşime girmek için kullanabilecekleri bir ışık huzmesi görmesini sağlıyor. Oyuncular rakiplerine saldırdığında veya vuruşlarını engellediğinde dokunsal geri bildirim devreye giriyor; bir atalet ölçme ünitesi kumandadan akıllı telefona oyuncunun dönüşüyle ilgili bilgi göndererek ışık huzmesinin kılıcın savrulması sırasında bozulmamasını sağlıyor.



Star Wars: Jedi Challenges Youtube videosunu buradan izleyebilirsiniz.





















Türkiye'yi Piri ile Gezin



Cep telefonunuzu gerçek bir şehir rehberine dönüştüren Piri uygulamasını mercek altına aldık



Kaynak: Chip.com.tr