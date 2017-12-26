Çok Eğlenceli 7 Harika Fikir (Kibrit ile Yapılabilecekler)

Selamlar, çok eğlenceli 7 harika fikir videomuzda kibrit ile neler yapılır? Kibrit ile yapılabilecekler, Kibrit ile silah yapımı, kibritten roket yapımı, kibrit patlatma, kibrit kutusundan neler yapılır tarzında harika fikirler gösterdik. Kibrit videoları serimize kaldığımız yerden devam ettiğimiz bu videoda yapımı çok basit ve eğlenceli harika ipuçları pratik fikirler, basit püf noktaları ve ilginç hayat hileleri gösterdik. Bu fikirleri yaparken ve izlerken çok eğleneceksiniz.



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