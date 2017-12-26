Çok Daha Girişimciyiz

Bugün ne yapılabilir'Bugün Koç burcuna ilerleyen Ay, hareketsiz kalmayacağımızı ve elimizden gelen çabayı göstereceğimizi anlatmakta. Cesarete ihtiyacımız olabilir, süregelen işleri temellendirmek, sağlamlaştırmak için büyük bir gayret gösterebiliriz. Koşullar rahat olmasa da eyleme geçmek, hareketsiz kalmamak daha doğru bir yaklaşım olacak. Nelerden kaçınmalı'Öğle saatlerinde işte ve eve ait konular içinde harekete geçmek gerekiyor. Kriz çıkaran, engelleyen koşullar da olabilir. Özellikle saat 13: 50-14: 35 arasında çok dikkatli davranmalı, biraz daha planlı düşünmeli ve karar vermeliyiz. Göstereceğimiz kararlılık sayesinde önümüze çıkan engelleri aşabiliriz.