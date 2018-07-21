Çok Beğenilen Tablosu Rektörlüğe Asılınca İkincisini Yaptı

ANTALYA'da 69 yaşında üçüncü üniversiteyi bitiren Rahime Halide Soysal, bitirme ödevi olarak yaptığı Mimar Sinan tablosunun çok beğenilerek üniversite rektörlüğünde sergilenmesine sonradan çok üzülünce, 3 ayda tablonun aynısını yaptı.

Antalya'da ressam Rahime Halide Soysal, 1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü'nden, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden mezun oldu. Çocukluk yıllarında başlayan resim aşkını, aldığı eğitimlerle pekiştirip eğitim verecek düzeye gelen Rahime Halide Soysal, Akdeniz Üniversitesi'ndeki hobi atölyelerinde farklı fakültelerden öğrencilere resim ve boyama dersleri verdi. Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ASMEK) ve atölyesinde öğretici olarak da görev yapan Soysal, 3 çocuğunu yetiştirdikten sonra yeniden okumaya karar verdi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazanan Rahime Halide Soysal, dört yıllık eğitimin ardından geçen yıl dereceyle mezun oldu. Fakülteyi ikincilikle tamamlayan Soysal'a, diplomanın yanı sıra üstün başarı belgesi verildi.

ÇOK BEĞENİLEN TABLOSU REKTÖRLÜĞE ASILDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir daire satın alan Soysal, atölye ve sanat galerisine çevirdi. Yüzlerce eser arasında en çok değer verdiği Mimar Sinan tablosunun ilginç bir hikayesi olduğunu anlatan Soysal, Mimar Sinan tablosu dışında hiçbir eserinin benzeri olmadığını söyledi. Mimar Sinan'ın hayatını ve büyük eserlerinin tasvir edildiği büyük tabloyu, SDÜ'de bitirme ödevi olarak yaptığını belirten Soysal, hazırlık ve çalışma aşamasının 1 yıl sürdüğünü anlattı.

Eser tamamlandığında üniversitedeki hocaları tarafından çok beğenildiğini aktaran Soysal, SDÜ Rektörlüğü'nün duvarına asarak sergileme teklif edildiğini söyledi. Teklifi kabul ettiğini, ancak daha sonra çok üzüldüğünü belirten Rahime Halide Soysal, "Hemen gelip aynı resmi, aynı ebatta yeniden çalıştım. Eskizleri hazır olduğu için 3 ayda tamamladım. Asırlarca toza, suya ve her türlü dış etkene dayanabilmesini amaçladığım için çadır bezi üzerine akrilik boyayla çalıştım" dedi.

- Antalya