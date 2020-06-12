Çok Basit YouTube Reklam Engelleme Yöntemi: Mobilde de Çalışıyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çok Basit YouTube Reklam Engelleme Yöntemi: Mobilde de Çalışıyor!

YouTube reklam engellemenin inanılmaz derecede basit bir yolu bulundu. Reddit'de paylaşılan ipucu, herhangi bir yazılım, eklenti (uzantı) hatta uzun bir kod dizisi ezberlemeyi gerektirmiyor.

Çok Basit YouTube Reklam Engelleme Yöntemi: Mobilde de Çalışıyor!
12.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:53

YouTube reklam engellemenin inanılmaz derecede basit bir yolu bulundu. Reddit'de paylaşılan ipucu, herhangi bir yazılım, eklenti (uzantı) hatta uzun bir kod dizisi ezberlemeyi gerektirmiyor. Yeni YouTube reklamları engelleme yöntemi hem masaüstü hem de mobilde çalışıyor. Mobilde YouTube reklam engellemenin bir yolunu arıyorsanız, bunu deneyin.

Tüm YouTube Reklamlarını Engelliyor!

YouTube videolarının başında ve ortalarında çıkan reklamları engellemek için belli başlı eklentiler, uygulamalar var ancak bunlar mobilde bir işe yaramıyor. YouTube Premium da oldukça pahalı. Hal böyle olunca YouTube reklamlarını engellemenin farklı yolları bulunmaya çalışılıyor. Reddit'de bu hafta başlarında paylaşılan bir ipucu, YouTube videolarında aralarda çıkış rahatsız eden reklamların gösterilmesini engelliyor. Tek yapmanız gerekense URL'de ".com"dan sonra bir nokta "." eklemek. Örnek verecek olursak; "youtube.com/watch'v= yerine "youtube.com./watch'v= yazmak.

URL'de yapılan bu ufak değişiklik sayfa yapısını bozsa da, tüm reklamları kaldırıyor. Nasıl mı? Süreç, hiçbir ana bilgisayar adı eşleşmesinin olmamasına neden oluyor. Bu, sayfa içeriğinin hala yüklenmesine ancak söz konusu reklamlar gibi çeşitli diğer öğelerin yüklenmemesine neden oluyor. Sadece YouTube reklamlarını değil, çerezler gibi şeyleri ve hatta haber sitelerinin ödeme duvarlarını kırmak için bile kullanılabilir.

Mobilde de Çalışıyor!

Hile, masaüstünün yanı sıra mobil cihazlarda da çalışıyor ancak mobilde sayfasının masaüstü görünümüne geçmek gerekiyor. Google, bu haberi yazdığımız esnada açığı hala kapatmamış olsa da düzeltilebilir.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, test sonucundan önce ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, test sonucundan önce ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha...
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Demet Akalın Yasmin Erbil Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Çok Basit YouTube Reklam Engelleme Yöntemi: Mobilde de Çalışıyor! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 13:14:15. #1.14#
title