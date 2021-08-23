ÇOK AMAÇLI SALON YAPILMASI YAPIM İŞİ İHALE SONUCU
ÇOK AMAÇLI SALON YAPILMASI YAPIM İŞİ (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) (İHALE KAYIT NUMARASI: 2021/398305) GÖKŞAH YAPI MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK MAKİNE HAFRİYAT NAKLİYAT TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSKENDERUN/HATAY İLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR.
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Kaynak: Habermetre