Çok Amaçlı Salon Hizmete Giriyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belde Belediye Başkanı Bayram Başol, yapım çalışmaları tamamlanan çok amaçlı salonun hizmete gireceğini bildirdi.

Başol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl ağustos ayında temeli atılan çok amaçlı salonun 14 Nisan'dan itibaren belde halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

Uzun yıllar yaşanan ciddi bir eksikliği ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başol, "Salon yapıldı, çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Düğün, nişan, kına ve toplantı gibi çeşitli etkinlikleri halkımız artık dışarıya gitmeden kendi beldesinde yapabilecek. Etkinlik yapmayan kişi ve kurumlarımızın talepleri doğrultusunda 14 Nisan Cumartesi günü ilk etkinliğimizi yapacağız. Bu tarihten itibaren randevu ve rezervasyon için belediyeye müracaat edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.