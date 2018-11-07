Çok Amaçlı Pazar Alanında Çalışmalar Sürüyor

Sivas'ta bölge halkının toplu organizasyonlarına ev sahipliği yapacak, otopark ihtiyacını karşılayacak ve haftanın bir gününde ise semt pazarı olacak kullanılacak Cumartesi Pazarı'nda çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde cadde ve yolların üzerine kurulan semt pazarlarını daha kullanışlı ve modern mekanlara taşıyan Sivas Belediyesi, bu alanların üzerini dayanıklı ve estetik malzemelerle kapatarak daha fonksiyonel hale getiriyor.

Yağışlı havalarda da kullanım kolaylığı sağlayan mekanlar, diğer günlerde ise toplu organizasyonlara ev sahipliği yaparak aynı zamanda otopark hizmeti de veriyor.

Son dönemde uygulanan kapalı modern semt pazarlarına bir yenisini daha ekleyen belediye, Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan ve yaklaşık 10 mahallenin ortak kullanım noktası olan Cumartesi Pazarı'ndaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Pazar yerindeki çelik konstrüksiyon montajını tamamlayan ekipler, çatı kaplama ve zemindeki beton dökme çalışmalarını sürdürüyor.