Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi - Haberler

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Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi

AA, Fırat Taşdemir - Güncel
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Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk bayrağının çekildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk bayrağının çekildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanıyla Deniz Kuvvetlerinin en büyük gemisi olacak LHD ANADOLU'nun 7 Mart'ta ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi.

Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi

Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi

Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi

Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Nisan, Türk, Gemi, Güncel, Haberler

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