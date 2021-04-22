Coinzo nedir? Coinzo kimin?

Kripto paralara olan ilginin ardından bir çok kripto para servis sağlayıcısı ortaya çıktı. Bunlardan biride Coinzo. Peki, Coinzo nedir? Coinzo kimin?

COİNZO NEDİR?

Türkiye'de ise kripto paralara ilgi her geçen gün arttı ve ülkemiz, kripto para kullanımı açısından Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Böyle bir ortamda ise Türkiye'deki yatırımcılar, yeni fırsatlara kavuşacakları farklı yatırım seçenekleri aramaya başladılar. İşte İzmir merkezli yerli kripto para alım-satım platformu Coinzo da tam olarak bu ihtiyacı karşılamak için geliştirildi. Rekabetçi komisyon oranları ile Coinzo, 2018 yılından beri binlerce kullanıcısına kesintisiz hizmet sunuyor.

Coinzo'da hangi kripto paralara yatırım yapabilirsiniz?

TL ile yatırım yapabileceğiniz kripto paralar:

BTC

ETH

XRP

EOS

NEO

LINK

HOT

CNZ Token

Bitcoin (BTC) ile yatırım yapabileceğiniz kripto paralar:

ETH

XRP

EOS

NEO

Ethereum (ETH) ile yatırım yapabileceğiniz kripto paralar:

XRP

EOS

NEO

HOT

Coinzo mobil uygulamasının çıkışına özel yapılacak kampanyalar ile birlikte platforma daha fazla altcoin eklenmeye devam edecek. Yeni altcoinlere hem TL cinsinden hem de de BTC ve ETH birimleri ile yatırım yapılabilecek.

COİNZO KİMİN?



Coinzo CEO'su Volkan Sarp'tır