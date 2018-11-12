Coiny Invictus'un Güvenlik Testlerinden Geçti

– Türkiye merkezli dijital para şirketi Coiny, dünya genelinde pek çok banka ve finans kuruluşuna güvenlik konusunda danışmanlık hizmeti veren Invictus'un güvenlik testlerinden geçti.

Dijital varlıkların alım-satımı, depolanması, yönetilmesi ve ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için en kolay, en hızlı ve en güvenilir ürünleri üreten Coiny'nin Invistus'un güvenlik testlerinden geçmesiyle ilgili Coiny CEO'su Ayberk Kuday, "Coiny olarak platformumuzdaki güvenlik başlığının en önemli parçasını, kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği oluşturuyor. Bu varlıkların çoğunu soğuk depolama tekniği ile saklıyoruz. Bu tarz denetlemeler bizim için oldukça önemli. Güvenlik ile ilgili bu tür tedbirleri sıklıkla ve düzenli olarak yapıyor ve yaptırıyor olacağız" şeklinde konuştu.

"Google Authenticator ile dijital varlıklar daha güvenli"

Banka hesabından para çekme ve hesap şifresi değiştirme gibi çeşitli durumlarda kullanılacak ek güvenlik önlemlerini de yakında kullanıma sunmaya hazırlandıklarını belirten Kuday, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde yayına aldığımız Coiny web uygulamamız ile birlikte Google Authenticator entegrasyonunu da aktif hale getirdik. Dünyadaki pek çok borsanın ilk tercihi arasında yer alan Google Authenticator, iki faktörlü doğrulama isteyen kullanıcıların en sık seçtiği uygulamalar arasında bulunuyor. Google Authenticator gibi daha güvenli uygulamalar yerine yalnızca SMS doğrulamasını tercih eden dijital para kullanıcıları bu anlamda risk altında kalabiliyor." (Fotoğraflı) - İstanbul